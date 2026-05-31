Selección de Panamá: Partido para hoy domingo 31 mayo

La selección de Panamá enfrentará partido amistoso esta tarde del domingo 31 de mayo, con la mira puesta en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El estadio maracaná será el escenario para que el equipo del DT Thomas Christiansen salte a la cancha para probarse en duelo de alto calibre.

Partido de la selección de Panamá para hoy 31 de mayo

Selección de Brasil vs Panamá a las 4:30 P.M. con la previa en vivo por RPC desde las 3:30 P.M.

Para este cara a cara, Carlo Ancelotti reveló con anterioridad el once titular, con Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique en el frente de ataque.

El centro del campo estará en manos de Casemiro y Bruno Guimarães, fijos para 'Carletto' desde que asumió las riendas de la pentacampeona del mundo, en mayo de 2025 y los defensores serán Wesley y Alex Sandro en los laterales; y Léo Pereira y Bremer como centrales.

FUENTE: FEPAFUT