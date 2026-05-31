MLB: Edmundo Sosa le dio el triunfo a Phillies con cuadrangular

El pelotero panameño Edmundo Sosa fue figura en la jornada de las Grandes Ligas (MLB) en el triunfo de los Phillies de Philadelphia por pizarra de 4-3 ante los Dodgers de Los Angeles.

En el sexto inning, posiblemente en el momento más importante del encuentro, "Mundito" entró al juego como bateador emergente y se ponchó en cuatro lanzamientos fuera de la zona de strike. Alec Bohm rodó para out un bateador después y la amenaza terminó.

Gran noche para Edmundo Sosa

Dos entradas más tarde, con los Filis perdiendo 3-2, un corredor en base y dos outs, Sosa volvió al plato para enfrentar a otro relevista zurdo, Tanner Scott. Después de hacer swing a dos lanzamientos altos, fuera de la zona, Sosa se abstuvo de perseguir una recta quebrada que terminó en la tierra.

Cuando Scott regresó con una recta por el corazón del plato, Sosa no desaprovechó la oportunidad. Disparó un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo para darle la ventaja a Filadelfia, soltando el bate en un solo movimiento fluido.

Sosa miró brevemente hacia la cueva de los Filis y luego se tomó unos segundos para admirar el vuelo de la pelota antes de iniciar su recorrido alrededor de las bases.

Fue un batazo muy necesario para un equipo de Filadelfia que había tenido dificultades ofensivas el sábado por la noche, después de una discreta actuación en el primer juego de la serie el viernes.

FUENTE: MLB