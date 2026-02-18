Champions League: Club Brujas rescató el empate ante el Atleti en un partidazo de playoff

El Atlético de Madrid empató 3-3 en choque ante el Club Brujas, en un duelo de visita al Estadio Jan Breydel de Bélgica, en la ida de los playoff de la UEFA Champions League .

Los dirigidos por el DT "cholo" Simeone arrancaron con buen ritmo el duelo en territorio belga, con la anotación del argentino Julián Álvarez al minut0 8', con un potente remate desde el punto penal.

Ambos equipos lo intentaron de varias maneras, pero fue el Atleti quien marcó antes de que terminara la segunda mitad, con su nuevo fichaje Ademola Lookman para el segundo gol del partido.

Segundo tiempo de goles en partidazo de Champions League

Uno que ya había llevado peligro al arco de Jan Oblak fue el encargado de anotar el descuento al minuto 51', el nigeriano Raphael Onyedika, que aprovechó un rebote en el área.

Minutos después, al 60' el joven de 21 años de edad Nicoló Tresoldi puso el 2-2, después de una presión alta y ritmo frenético en la ciudad de Brujas.

Final impecable

Los minutos finales llegaban y el Club Brujas no paraba de presionar, hasta que llegó la anotación sobre el 89' de Christos Tzolis, que inical,ente fue invalidado por fuera de lugar pero la revisión en el VAR les permitió celebrar con todo el definitivo 3-3.

Todo se decidirá en España, en la vuelta de los playoff, que elevará a uno de los oncenos en los Octavos de Final de la competición europea de clubes.