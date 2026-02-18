Champions League: Anthony Gordon lideró goleada de Newcastle a Qarabağ

El Newcastle United superó por marcador de 6-1 al Qarabag en la ida de los playoff de la UEFA Champions League en el Estadio Tofiq Bhramov y se encaminan a los Octavos de Final de la mejor competición a nivel de clubes de Europa.

Los ingleses arrancaron con todo el partido en Azerbaiyán, con su goleador Anthony Gordon abriendo el marcador sobre el minuto 3' del partido, anotación que abrió el partido y dio paso para tres tantos más del propio Gordon al 32', 33'y al 45+1', sumandole uno más al de Malick Thiaw para irse con ventaja cómoda al descanso.

En el inicio de la segunda mitad llegó la reacción local, con Elvin Jafarguliyev anotando al 53', pero no les alcanzó para poner el peligro al equipo de Premier League.

Para sellar su goleada, al 72' Jacob Murphy apareció para poner el sexto de los dirigidos por el DT inglés Eddie Howe, que ahora ponen la mira en la siguiente ronda.

En camino a Octavos de la Champions League

Con este resultado, el conjunto de Inglaterra tiene muy encaminado su pase a los Octavos de Final donde se enfrentaría al FC Barcelona o al Chelsea.