"La Pantera" Joselyne Edwards "más fuerte que nunca" para el UFC Houston

La panameña Joselyne Edwards se encuentra concentrada y lista en la semana de la pelea, previo al UFC Houston de este sábado 21 de febrero, en donde enfrentará combate en el peso gallo.

Edwards (16-6-0), de 30 años habló para UFC en Español sobre su gran forma, a pocos días de su encuentro ante Nora Cornolle, una rival que ya conoce.

En gran forma "La Pantera" Joselyne Edwards

"Me siento muy bien, más fuerte que nunca, la mayoría de los peleadores decimos que nos sentimos mejor que en el campamento anterior, pero es verdad, porque uno va agarrando experiencia, comprendiendo ciertas situaciones y la verdad estoy en muy buena forma", señaló la artista marcial panameña.

"Estamos en Estados Unidos, no está en su casa, no hay favoritos y yo voy hacer mi trabajo para terminar la pelea. Si hay una pelea buena no me importa el nombre, solo quiero pelear, para eso estamos en la mejor liga del mundo", destacó Joselyne, quien llega a este evento después de 3 triunfos consecutivos, la última de ellas por la vía rápida de manera impactante.

"El trabajo que estoy habiendo es para llegar al título, yo se que estoy cerca, trabajen duro porque vengo con todo", finalizó.