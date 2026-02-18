FC Barcelona vs Levante: Fecha, hora y dónde ver J25 LaLiga

El FC Barcelona que busca recuperar su liderato recibirá al Levante este domingo en el Spotify Camp Nou en el duelo de la jornada 25 de LaLiga, repasa la previa.
El Levante está en la parta baja de la tabla peleando en puestos de descenso por lo que necesitan los puntos para ir ascendiendo, sin embargo el equipo de Hansi Flick no quiere dejar ir al Madrid.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Levante en LaLiga
Fecha: Domingo, 22 de febrero de 2026
Hora: 10:15 am
Lugar: Spotify Camp Nou
Dónde ver: Sigue en redes sociales de Deportes RPC y en RPCTV.com