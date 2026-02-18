LALIGA Fútbol Internacional -  18 de febrero de 2026 - 11:14

FC Barcelona vs Levante: Fecha, hora y dónde ver J25 LaLiga

El FC Barcelona se medirá este fin de semana al Levante por la jornada 25 de LaLiga, repasa detalles.

FC Barcelona vs Levante: Fecha

El FC Barcelona que busca recuperar su liderato recibirá al Levante este domingo en el Spotify Camp Nou en el duelo de la jornada 25 de LaLiga, repasa la previa.

Los blaugranas vienen de perder ante el Girona 2-1 en su visita y perdieron el liderato de LaLiga que ahora lo tiene el Real Madrid con 2 puntos más, mientras que el Levante viene de medirse al Villarreal en una fecha que tenían pendiente.

El Levante está en la parta baja de la tabla peleando en puestos de descenso por lo que necesitan los puntos para ir ascendiendo, sin embargo el equipo de Hansi Flick no quiere dejar ir al Madrid.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Levante en LaLiga

Fecha: Domingo, 22 de febrero de 2026

Hora: 10:15 am

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde ver: Sigue en redes sociales de Deportes RPC y en RPCTV.com

