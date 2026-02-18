FC Barcelona vs Levante: Fecha, hora y dónde ver J25 LaLiga

El FC Barcelona que busca recuperar su liderato recibirá al Levante este domingo en el Spotify Camp Nou en el duelo de la jornada 25 de LaLiga, repasa la previa.

Los blaugranas vienen de perder ante el Girona 2-1 en su visita y perdieron el liderato de LaLiga que ahora lo tiene el Real Madrid con 2 puntos más, mientras que el Levante viene de medirse al Villarreal en una fecha que tenían pendiente.

