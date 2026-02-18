Clásico Mundial 2026: Allen Córdoba listo para dar el máximo con Panamá

El jardinero de 30 años de edad Allen Córdoba se encuentra listo para llevar su defensiva y oportuna ofensiva al Clásico Mundial 2026 de Béisbol con la selección de Panamá de José Mayorga.

Córdoba, actual jugador de los Yaquis de Ciudad Obregón de la Liga Mexicana del Pacífico recientemente se unió al grupo después de una temporada larga y destaca estar "listo para dar el máximo".

"Físicamente me siento bien, siempre me preparo, siempre me he preparado fuerte en lo que es mi trayectoria y gracias a Dios estoy bien para dar el máximo", añadió.

Competencia en los jardines con miras al Clásico Mundial 2026

"La competencia siempre es buena, aquí cada compañero sabe lo que tiene que hacer, los que estén jugando igual siempre voy a estar ahí apoyándolos, sea yo o sean mis otros compañeros, esto es Panamá, somos un equipo, una familia y nos vamos apoyar todos", destacó el ex Grandes Ligas.

"Uno sale a dar el máximo en el terreno, siempre hay mucha gente que te está viendo, ahora yo estoy bien en México, me ha ido bien, he hecho mi carrera ahí, tengo contrato con Charros, pero si se presenta la oportunidad, bienvenido sea, para eso jugamos y siempre está en mi mete y ojalá tenga la oportunidad de volver al sistema de Grandes Ligas y nada, que sea lo que Dios quiera", finalizó Córdoba, jardinero izquierdo panameño.