Champions League: El Como de Cesc Fábregas gana en su histórico estreno

El Como de Cesc Fábregas no falló en su histórico estreno en la Champions League , no se dejó intimidar por el escenario y doblegó al RB Leipzig (4-1) para certificar la primera victoria europea de un equipo que amenaza con dar más de una sorpresa.

Espléndido debut del Como en la 'Champions'. Trasladó sus virtudes al campo, no le pesó la gran cita y volvió a demostrar su identidad y un estilo de juego que da gusto ver y que no deja de maravillar al 'calcio'. Son varios los responsables de ello, pero el director de orquesta es Fàbregas.

El estadio Giuseppe Sinigaglia, con una estampa inmejorable a orillas del emblemático lago de Como, tuvo que realizar obras de urgencia para cumplir con la normativa establecida por la UEFA. Aumentó el aforo, se desmontó la antigua 'Curva Como' y construyó en tiempo récord una nueva grada rectangular de hormigón que este jueves se vistió con un bonito tifo.

Quince minutos tardó el conjunto 'lariani' en sellar el primer gol de su historia en Liga de Campeones. El jugador que a partir de ahora podrá presumir de ello es el croata Martin Baturina, que pescó un rebote y, tras un resbalón, recortó quitándose de encima a tres defensas para definir al fondo de la red.

Un gol merecido para el extremo, motor creativo del equipo, que llegó en julio de 2025 procedente del Dinamo Zagreb y que completa una auténtica plantilla de talentos como Nico Paz, Luis Milla, Lucas Da Cunha.

Gran triunfo del Como en Champions League

El Como neutralizó desde el primer momento al Leipzig, entrenado por el argentino Michel Demichelis. Tomó la iniciativa, movió el balón a placer, se sintió cómodo. Antes del encuentro, Fàbregas transmitió a sus jugadores que afrontaran el partido como cualquier otro. Sin piedras en la mochila.

Lo consiguió. Muestra de ello fue el segundo gol. Baturina, que puede alardear también de dar la primera asistencia del equipo en 'Champions', metió un balón al espacio a Douvikas, que definió mano a mano raso, al segundo palo, tras una transición perfecta del equipo italiano.

Fue, de lejos, muy superior el Como tanto en la primera mitad como en la segunda. El conjunto alemán no encontró su ritmo, ya que lo impuso el equipo dirigido por el técnico catalán.

El tercero del Como llegó en el minuto 54, con Nico Paz sumándose a la fiesta como asistente y Assane Diao como goleador. Perdonaron dos clarísimas antes de que el Leipzig recortara distancias por medio de Maksimovic en el minuto 58.

Tuvo diez minutos buenos el Leipzig entre el 70 y el 80, pero no concretó nada y aguantó los envites el Como. La entrada de Moise Kean, uno de los fichajes más importantes del mercado estival del Como tras la salida de Álvaro Morata al Leganés, volvió a darle frescura.

Al final, tras otra asistencia de Paz, el cerebro y la joya 'lariani' que decidió permanecer un año más en el Como, Maximo Perrone cerró una victoria que ya forma parte de la historia del club.

Un triunfo que corrobora las grandes aspiraciones del proyecto de los hermanos indonesios Robert Budi y Michael Bambang Hartono, este último fallecido en marzo. Inyectaron mucho dinero, pero no lo hicieron al tuntún, sino de forma inteligente. Ascendieron al club a la élite y crearon un movimiento en apenas siete años.

Aunque el camino es largo, y el Como tiene por delante un calendario europeo exigente: PSG, Manchester United, AEK Atemas (en casa) y Barcelona, Betis, Feyenoord, Lens (a domicilio).

Mientras que el Leipzig tratará de reconducir esta primera derrota también con cruces complicados: Real Madrid, Manchester City, Manchester United, PSV, Lens, Shakhtar y Feyenoord.

FUENTE: EFE