CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  10 de septiembre de 2026 - 08:26

Champions League: Partidos para hoy jueves 10 de septiembre

Partidos para hoy jueves 10 de septiembre en el cierre de la jornada uno en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para hoy jueves 10 de septiembre

Champions League: Partidos para hoy jueves 10 de septiembre

Bayern Múnich

Partidos para hoy jueves 10 de septiembre en el cierre de la jornada uno en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Uno de los aspirantes al título inicia su camino hoy, el Bayern Múnich que recibe a una de las grandes revelaciones, el Bodo/Gimt noruego.

Partidos para hoy en la Champions League

  • PSV vs Shakhtar en el PSV Stadion a las 11:45 A.M.
  • Fenerbahce vs Roma en el Chobani Stadyumu Fenerbahçe ükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 11:45 A.M.
  • Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en el Allianz Arena a las 2:00 P.M.
  • Manchester United vs Sabah en Old Trafford a las 2:00 P.M.
  • Slavia Praha vs Lens en el Eden Arena a las 2:00 P.M.
  • Como vs Leipzig en el Giuseppe Sinigaglia a las 2:00 P.M.

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