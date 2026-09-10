Copa Centroamericana 2026: El Saprissa de Fidel Escobar igualó ante Cartaginés

El Deportivo Saprissa con Fidel Escobar titular y el CS Cartaginés protagonizaron un intenso duelo en el Estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás, que terminó con un empate 2-2 en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 2026 .

El conjunto morado tomó la iniciativa y consiguió abrir el marcador al minuto 36 , cuando Orlando Sinclair aprovechó un centro enviado por Gerson Torres para definir y colocar el 1-0.

Cartaginés reaccionó tras el descanso y encontró rápidamente la igualdad. Apenas al 48’, José González apareció dentro del área para sacar un potente remate a corta distancia y establecer el 1-1.

El cuadro visitante no se conformó con el empate y logró darle la vuelta al marcador en el 59’. Geancarlo Castro recibió en las inmediaciones del área y, con un preciso disparo de zurda desde el borde del área, venció al guardameta saprissista para poner el 2-1. Con esta anotación, Castro alcanzó los cuatro goles en el torneo.

Cuando parecía que Cartaginés se llevaría una importante victoria como visitante, Saprissa reaccionó en los últimos minutos. Al 89’, el capitán David Guzmán apareció para sacar un potente y colocado remate que terminó en el fondo de la red, sellando el definitivo 2-2.

Partidos de vuelta en la Copa Centroamericana

El resultado deja completamente abierta la eliminatoria, que se definirá en territorio de Cartaginés. El partido de vuelta está programado para el 16 de septiembre en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, Costa Rica.

El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.