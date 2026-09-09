UCL Champions League -  9 de septiembre de 2026 - 16:13

Champions League: El PSG le ganó duelo al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes

El PSG superó al Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman en la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Champions League: El PSG le ganó duelo al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes

Champions League: El PSG le ganó duelo al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes

Ferran Torres, con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su título de la UEFA Champions League.

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacto el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich.

Tras el abultado resultado de hoy, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.

Acción panameña en la Champions League

Los panameños Cristian Martínez y César Blackman vieron acción como titulares en cancha ante el campeón, "Fulo" estrenándose en la competición y "Blacki" con su segunda temporada en la Champions League, el primer panameño en conseguirlo.

FUENTE: EFE

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