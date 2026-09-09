Champions League: El PSG le ganó duelo al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes

Ferran Torres, con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su título de la UEFA Champions League .

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacto el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich.

Tras el abultado resultado de hoy, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.

Acción panameña en la Champions League

Los panameños Cristian Martínez y César Blackman vieron acción como titulares en cancha ante el campeón, "Fulo" estrenándose en la competición y "Blacki" con su segunda temporada en la Champions League, el primer panameño en conseguirlo.

FUENTE: EFE