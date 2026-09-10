FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de septiembre de 2026 - 11:04

Kylian Mbappé: "Tengo ganas de ayudar al Real Madrid y demostrar que podemos hacer cosas grandes"

Kylian Mbappé quiere una temporada diferente aportando en lo grupal y seguir con sus premios individuales con el Real Madrid.

Kylian Mbappé:

Kylian Mbappé:

El jugador francés del Real Madrid, Kylian Mbappé dijo este jueves que tiene "ganas de ayudar" al equipo y "demostrar" que este año van a hacer "cosas grandes".

Kylian Mbappé destacó que ha empezado esta nueva temporada con "buenas sensaciones" y que el equipo lo ha hecho de forma "positiva" por lo que piensa que de cara a este nuevo curso van a tener "mucho éxito".

El delantero fue elegido como el "jugador cinco estrellas" del mes de agosto, el primero de la temporada, que entrega Mahou junto con la afición del Real Madrid.

Kylian Mbappé y las ganas de ganar títulos con el Real Madrid

"Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos hacer grandes cosas este año. Siempre con la felicidad de jugar aquí, sé que es un privilegio", dijo el delantero francés en declaraciones a Mahou.

El francés afronta su tercera temporada en el Real Madrid y respecto a las nuevas incorporaciones y el proceso de adaptación de la plantilla, aseguró que es "bueno" ver caras nuevas en el equipo, ya que llegan "con ganas" de ayudar al equipo.

"Hemos intentado adaptar a todo el mundo de la mejor manera posible, para ir todos en la misma dirección", terminó Mbappé.

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