MAREA ROJA Marea Roja -  10 de septiembre de 2026 - 13:03

Selección de Panamá: ¿Quiénes podrían ser los 7 u 8 nuevos jugadores en lista de convocados?

Conoce a continuación quienes podrían ser los nuevos jugadores para la próxima lista de convocados de la selección de Panamá.

Selección de Panamá: ¿Quiénes podrían ser los 7 u 8 nuevos jugadores en lista de convocados?

Selección de Panamá: ¿Quiénes podrían ser los 7 u 8 nuevos jugadores en lista de convocados?

FOTO: KAA GENT

La selección de Panamá está próxima a disputar 3 partidos amistosos, a la que el DT Thomas Christiansen ha confirmado que tendrá alrededor de 7 u 8 nuevos jugadores en su lista de convocados.

Christiansen confirmó en Conferencia de Prensa la presencia de nuevos protagonistas con "La Roja", en un nuevo proceso para el cual ha firmado su renovación.

¿Quiénes podrían ser los nuevos jugadores en lista de la selección de Panamá?

  • Josué Vergara
  • Mijahir Jiménez
  • Giovany Herbert
  • Marcos De León
  • Ariel Arroyo
  • Jair Modelo
  • Joseph Jones
  • Moisés Véliz
  • Newton Williams

Entre ellos también podrían destacar nombres que regresan tras en su momento ver acción con el equipo del hispano danés, como podría ser el caso del joven central Martín Krug.

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