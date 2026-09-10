Selección de Panamá: ¿Quiénes podrían ser los 7 u 8 nuevos jugadores en lista de convocados? FOTO: KAA GENT

La selección de Panamá está próxima a disputar 3 partidos amistosos, a la que el DT Thomas Christiansen ha confirmado que tendrá alrededor de 7 u 8 nuevos jugadores en su lista de convocados.

Christiansen confirmó en Conferencia de Prensa la presencia de nuevos protagonistas con "La Roja", en un nuevo proceso para el cual ha firmado su renovación.

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