Selección de Panamá: ¿Quiénes podrían ser los 7 u 8 nuevos jugadores en lista de convocados?

La selección de Panamá está próxima a disputar 3 partidos amistosos, a la que el DT Thomas Christiansen ha confirmado que tendrá alrededor de 7 u 8 nuevos jugadores en su lista de convocados.
¿Quiénes podrían ser los nuevos jugadores en lista de la selección de Panamá?
- Josué Vergara
- Mijahir Jiménez
- Giovany Herbert
- Marcos De León
- Ariel Arroyo
- Jair Modelo
- Joseph Jones
- Moisés Véliz
- Newton Williams
Entre ellos también podrían destacar nombres que regresan tras en su momento ver acción con el equipo del hispano danés, como podría ser el caso del joven central Martín Krug.