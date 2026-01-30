EN VIVO

Champions League: Equipos conocieron rivales de playoffs y llaves de Octavos de Final

FOTO / ADIDAS
Los oncenos ya conocieron a sus rivales en el Sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League, luego de una emocionante Fase Liga.

La UEFA Champions League continuará su camino y este viernes se conocieron los rivales de los distintos clubes que clasificaron a la ronda de los Playoffs, como el Real Madrid.

También los que esperan en los Octavo de Final conoce sus llaves.

Los cruces

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/2017198234502942850&partner=&hide_thread=false
Enfrentamientos al completo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/2017197695434121383&partner=&hide_thread=false
El rival del Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2017197549795282998&partner=&hide_thread=false
Los primeros cara a cara

Borussia Dortmund se enfrentará al Atalanta y el Olympiacos al Bayer Leverkusen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BVB/status/2017197223029690549&partner=&hide_thread=false
También se conocerán los cruces para los Octavos de Final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2017191997736407483&partner=&hide_thread=false

Arranca el sorteo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/2017191308922585333&partner=&hide_thread=false
Posibilidades de los "merengues"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2017160861597798606&partner=&hide_thread=false
El sorteo de la Champions League Playoffs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/2017145764623819243&partner=&hide_thread=false

