Champions League: Equipos conocieron rivales de playoffs y llaves de Octavos de Final

Los cruces
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/2017198234502942850&partner=&hide_thread=false
January 30, 2026
CHAMPIONS LEAGUE
Los oncenos ya conocieron a sus rivales en el Sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League, luego de una emocionante Fase Liga.
La UEFA Champions League continuará su camino y este viernes se conocieron los rivales de los distintos clubes que clasificaron a la ronda de los Playoffs, como el Real Madrid.
También los que esperan en los Octavo de Final conoce sus llaves.