Champions League: FC Barcelona golea al Aston Villa en el Spotify Camp Nou

El onceno del FC Barcelona superó 3-0 al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027, desde el Spotify Camp Nou.

Lamine Yamal fue el encargado de abrir el marcador ante su afición al minuto 7', luego de un error en la salida de los villanos. El joven talento español de 19 años de edad aprovechó de gran manera la horrible salida del rival y definió el 1-0 de pierna izquierda frente al portero Zion Suzuki.

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En la segunda parte, los culés liquidaron el encuentro con un doblete de Raphinha (52', 64') gracias a las asistencias de Fermín López y Joao Cancelo.

El brasileño de 29 años se convirtió en el tercer máximo goleador del Barcelona en la Liga de Campeones con 23 tantos (empatado con Lewandowski).

Con esta victoria, los blaugranas escalan a la segunda posición con nueve puntos en cuatro partidos y se recuperan de las derrotas sufridas ante Real Madrid y PSG.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en la Champions League?

Los dirigidos por Hansi Flick saltarán al terreno de juego nuevamente el próximo 25 de noviembre desde las 12:45 p.m., para enfrentar al Sabah Futbol Klubu de la Liga Premier de Azerbaiyán en el Estadio Olímpico de Bakú.