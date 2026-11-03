La RFEF suspende los torneos en España hasta el 6 de noviembre

La Real Federación Española de Fútbol ( RFEF ) ha informado este martes de que ha "acordado ampliar a tres días", hasta el viernes 6 de noviembre, "la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife".

De esta forma, la Copa del Rey y la Copa de la Reina pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición", agrega la RFEF.

La RFEF comunicará próximamente los horarios definitivos de los encuentros aplazados.