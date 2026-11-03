FÚTBOL Fútbol Internacional -  3 de noviembre de 2026 - 11:59

La RFEF suspende los torneos en España hasta el 6 de noviembre

La RFEF emitió un comunicado para informar la suspensión de las competencias en España hasta el 6 de noviembre.

La RFEF suspende los torneos en España hasta el 6 de noviembre

La RFEF suspende los torneos en España hasta el 6 de noviembre

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado este martes de que ha "acordado ampliar a tres días", hasta el viernes 6 de noviembre, "la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife".

La RFEF amplía la suspensión

De esta forma, la Copa del Rey y la Copa de la Reina pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

"Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición", agrega la RFEF.

La RFEF comunicará próximamente los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lionel Messi vuelve a liderar la venta de camisetas en la MLS

El Andorra envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel: Jugador de apellido Owono denuncia insultos y amenazas

Recomendadas

Últimas noticias