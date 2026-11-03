La RFEF suspende los torneos en España hasta el 6 de noviembre

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado este martes de que ha "acordado ampliar a tres días", hasta el viernes 6 de noviembre, "la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife".
"Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición", agrega la RFEF.
La RFEF comunicará próximamente los horarios definitivos de los encuentros aplazados.