FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha, hora y dónde ver en Champions League

El conjunto del FC Barcelona medirá fuerzas ante el Aston Villa en la jornada 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.
El club villano actualmente mantiene paso perfecto en la Liga de Campeones con 9 puntos en tres fechas y empató en la Premier League con el Fulham, mientras que los culés son octavos con 6 puntos.
FC BARCELONA VS ASTON VILLA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Martes, 3 de noviembre de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: Sigue los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Live Blog Posting