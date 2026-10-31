FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha, hora y dónde ver en Champions League FOTO: IA

El conjunto del FC Barcelona medirá fuerzas ante el Aston Villa en la jornada 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.

Los dirigidos por Hansi Fick vienen de vencer 6-1 al Alavés en LaLiga de España con goles de Raphinha (doblete), Lamine Yamal (doblete), Fermín López y Anthony Gordon en el Spotify Camp Nou.

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