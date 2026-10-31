UCL Champions League -  31 de octubre de 2026 - 18:07

FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha, hora y dónde ver en Champions League

Conoce todos los detalles del duelo entre el FC Barcelona y Aston Villa en la fase liga de la UEFA Champions League.

FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha

FC Barcelona vs Aston Villa: Fecha, hora y dónde ver en Champions League

FOTO: IA

El conjunto del FC Barcelona medirá fuerzas ante el Aston Villa en la jornada 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El club villano actualmente mantiene paso perfecto en la Liga de Campeones con 9 puntos en tres fechas y empató en la Premier League con el Fulham, mientras que los culés son octavos con 6 puntos.

FC BARCELONA VS ASTON VILLA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN CHAMPIONS LEAGUE

  • Fecha: Martes, 3 de noviembre de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: Sigue los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Live Blog Posting

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