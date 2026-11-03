Champions League: El Bayern Múnich dominó al Atlético de Madrid

Un error fatídico de Robin Le Normand, estorbado por Marc Pubill, perdido un balón en su área e invitado al gol el astuto Lennart Karl, trasladó al marcador la sensación de todo el partido hasta entonces, hasta el decisivo minuto 54, con la derrota el Atlético de Madrid, de repente acomplejado ante la envergadura del Bayern Múnich , que sentenció a un cuarto de hora del final con el 0-2 de Konrad Laimer.

Kimmich no tardó ni 26 segundos en la segunda parte en probar a Oblak. Otro aviso. Más de lo mismo. Después fue Kane, cinco minutos después. Un tiro raso que no vislumbró la portería del Atlético. Sí lo hizo Karl instantes más tarde. En su repliegue en el área, la exposición es inherente a cualquier error, lapsus o despiste. Le pasó a Le Normand, entorpecido también por su propio compañero Marc Pubill. Lo aprovechó Karl, que correteaba por allí, a su espalda, fue más listo que nadie y rebañó el gol. El 0-1.

Bayern Múnich demuestra porque es campeón

Si el plan del Atlético era el ‘cero’ en su portería ya se vino abajo en el minuto 55. Llamó la atención entonces que, desde el gol, pareció un rato otro equipo. En un punto de agresividad muchísimo más alto, igual que de ambición. No quedaba otra.

Señalado Le Normand en el gol, cambiado después por Simeone, enfadado el central, las sustituciones incidieron en una actitud más ofensiva que ya sí quería. Y necesitaba. La imaginación de Kang in, el uno contra uno de Lookman y la visión de Koke para jugar en campo rival y revertir el duelo. Tampoco funcionó. Upamecano dio al larguero, Laimer sentenció con el 0-2 y aún fue anulado el 0-3 a Upamecano en una pugna con Pubill. Un paso atrás del Atlético. Debe mirar adelante.

FUENTE: EFE