CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  28 de abril de 2026 - 07:45

Champions League: Partidos para hoy martes 28 de abril

Hoy se juega el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League entre PSG y Bayern Múnich.

Champions League: Partidos para hoy martes 28 de abril

Champions League: Partidos para hoy martes 28 de abril

Hoy se juega el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League entre PSG y Bayern Múnich.

Para alcanzar su segunda final consecutiva, el Paris debe superar al equipo que más problemas le ha causado en las últimas temporadas: la victoria por 2-1 del Bayern en la cuarta jornada supuso la quinta victoria consecutiva del campeón alemán frente al vigente campeón de la Champions League.

Partido para hoy en la Champions League

  • PSG vs Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.

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