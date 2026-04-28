Champions League: Partidos para hoy martes 28 de abril

Hoy se juega el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League entre PSG y Bayern Múnich.

Para alcanzar su segunda final consecutiva, el Paris debe superar al equipo que más problemas le ha causado en las últimas temporadas: la victoria por 2-1 del Bayern en la cuarta jornada supuso la quinta victoria consecutiva del campeón alemán frente al vigente campeón de la Champions League.