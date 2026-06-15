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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 08:15

Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 15 de junio

Repasa a continuación los partidos que se disputarán este lunes 15 de junio en la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 15 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 15 de junio

FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA continúan este lunes 15 de junio con cuatro choques de alto nivel.

El Estadio Atlanta será testigo de un momento histórico cuando Cabo Verde dispute un partido de la Copa Mundial por primera vez. El conjunto isleño es la tercera nación menos poblada en clasificarse al torneo, solo por detrás de Curazao e Islandia, y no podría haber tenido una prueba más exigente para iniciar su largamente esperado debut.

El rival será la vigente campeona de Europa, España, campeona del mundo en 2010 y una de las grandes favoritas a levantar el trofeo el 19 de julio. Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel absoluto.

Partidos para hoy lunes 15 de junio - Mundial 2026

  • España vs Cabo Verde (11:00 am) en el Estadio Atlanta - Grupo H
  • Bélgica vs Egipto (2:00 pm) en el Estadio Seattle - Grupo G
  • Arabia Saudita vs Uruguay (5:00 pm) en el Estadio Miami - Grupo H en vivo por RPC
  • Irán vs Nueva Zelanda (8:00 pm) en el Estadio Los Ángeles - Grupo G

FUENTE: FIFA

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