Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 15 de junio FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA continúan este lunes 15 de junio con cuatro choques de alto nivel.

El Estadio Atlanta será testigo de un momento histórico cuando Cabo Verde dispute un partido de la Copa Mundial por primera vez. El conjunto isleño es la tercera nación menos poblada en clasificarse al torneo, solo por detrás de Curazao e Islandia, y no podría haber tenido una prueba más exigente para iniciar su largamente esperado debut.

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