Mundial 2026: ¿Quién es "Vozinha"? el guardameta que mantuvo el arco en cero ante España

Copa Mundial: ¿Quién es "Vozinha"? el guardameta que mantuvo el arco en cero ante España.

Josimar Dias ‘ Vozinha ’ es el nombre propio del empate de Cabo Verde ante España (0-0). Siete paradas. Ferran Torres, Oyarzabal, Laporte se toparon con el guardameta caboverdiano. con 40 años, sin equipo tras acabar contrato con el Chaves portugués, con un valor de mercado de 50.000 euros y un crecimiento en redes sociales digno de la máxima exposición del Mundial 2026 .

"Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, aseguró tras el partido en Dazn.

Un Vozinha que suma 89 partidos internacionales con Cabo Verde y que, a sus 40 años, fue titular en el primer partido de la historia de su país en un Mundial. Y, con España delante, una de las favoritas a ganar el título, firmó una actuación que le puso en el mapa.

Siete paradas. Tres de ellas de mérito. A Ferran Torres y Oyarzabal sacando la mano arriba y a Laporte estirándose abajo al palo largo para rozar el balón con la yema de los dedos para sacar el balón a córner.

Figura principal del 0-0 con el que España tropezó en su primer partido del Mundial y en el que Cabo Verde hizo historia.

El héroe que no pudo llamarse Valdano

"Mi padre quería llamarme Valdano, por Jorge Valdano Pero las autoridades no lo permitieron", contó el guardameta a ESPN antes del torneo.

Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, y recorrió un camino en el fútbol singular. Salió de su país para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. En 2012 debutó con la selección absoluta de Cabo Verde y en su partido número 89 fue el ‘MVP’ en un Mundial.

De estar desempleado a ser figura en el mundial 2026

Actuación que firmó sin tener contrato para la próxima temporada. Finalizada su vinculación con el Chaves, de segunda división portuguesa, no tiene firmado ningún acuerdo para continuar en un club cuando acabe el Mundial.

Su valor de mercado, según la web especializada Transfermarkt, 50.000 euros, en el grupo de menor valor de jugadores del Mundial.

Un valor decreciente que contrasta con su exposición en redes sociales. De poco más de 200.000 seguidores antes del partido a rozar los 2 millones en su cuenta oficial de Instagram instantes después del encuentro. Vozinha, héroe de Cabo Verde a los 40 años.

Vozinha, de desempleado a sensación: a sus 40 años conquista las redes y se convierte en héroe.

Con 40 años, sin club y valorado en 50.000 euros: Vozinha se roba el protagonismo.

FUENTE: EFE