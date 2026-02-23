Champions League: Partidos para la vuelta de los playoffs

Repasa los partidos para la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League con miras a meterse a los octavos de final.

Los equipos italianos como Juventus e Inter buscarán remontar en casa luego de caer de visita ante Galatasaray y Bodo/Glimt.

