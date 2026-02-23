Champions League: Partidos para la vuelta de los playoffs

Repasa los partidos para la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League con miras a meterse a los octavos de final.
Mientras tanto para el Real Madrid, tras la polémica contra Vinicius en Portugal, buscará mantener la ventaja ante Benfica.
Partidos para la vuelta de la Champions League
Martes 24 de febrero
- Atlético de Madrid vs Brujas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 12:45 P.M.
- Newcastle vs Qarabag en St. James Park a las 3:00 P.M.
- Bayer Leverkusen vs Olympiacos en el Bay Arena a las a las 3:00 P.M.
- Inter vs Bodo/Glimt en el Estadio San Siro a las 3:00 P.M.
Miércoles 25 de febrero
- Atalanta vs Borussia Dortmund en el New Balance Arena a las 12:45 P.M.
- Juventus vs Galatasaray en el Juventus Stadium a las 3:00 P.M.
- PSG vs Mónaco en el Parque de los Príncipes a las 3:00 P.M.
- Real Madrid vs Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 P.M.