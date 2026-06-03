Real Madrid revela su nueva camiseta de local 2026-2027

El Real Madrid y adidas presentan la camiseta para la temporada 2026-27, creada para celebrar el legado de elegancia del Real Madrid. Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo del club más ganador de la Champions League (15) , reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora.

El blanco de la camiseta se combina con detalles en verde oscuro en el cuello y los puños de las mangas. Además, las tres franjas adidas de los hombros aparecen en color rosa.

Diseñada para las exigencias del rendimiento de élite, la camiseta posee la última tecnología de adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos.

¿Dónde comprar la nueva camiseta del Real Madrid?

La nueva camiseta 2026/27 ya está disponible en las tiendas del Real Madrid, shop.realmadrid.com, tiendas adidas seleccionadas y adidas.com/football.

FUENTE: REAL MADRID