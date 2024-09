Champions League: "Queremos conseguir los tres puntos", Hansi Flick

El Barça está preparado, pero es necesario ir con precaución. El pasado sábado, Osasuna logró hacer daño al combinado azulgrana a través del juego rápido y los contragolpes. El Young Boys destaca por tener jugadores fuertes y rápidos en las líneas ofensivas. Esto el técnico alemán lo sabe y ha preparado el vestuario para afrontar un duelo que no será fácil: "aunque Young Boys no ha empezado bien la competición doméstica, es un equipo que tiene buenos jugadores y son fuertes en las jugadas de contragolpe. Están motivados y hay que estar preparados".

Del duelo del otro día en El Sadar han podido analizar y trabajar los errores y Hansi ha explicado que la clave para evitar las contras es "minimizar a los errores". El míster confía en que podrán sobreponerse al juego rápido del combinado suizo "controlando el balón y siendo fieles al estilo de juego".

"Queremos conseguir los tres puntos"

El Barça todavía no ha podido sumar ningún punto en la competición europea. Los culés tienen ganas de conseguir la primera victoria y eso implica ganar el partido del martes en casa. Según Flick, "en este nuevo formato no se puede especular, no se sabe cuántos puntos se van a necesitar y hay que acumular el máximo".

¿Regresará Frenkie de Jong?

Quien puede ayudar a conseguir esta victoria tan deseada es Frenkie de Jong. El centrocampista se encuentra en el tramo final de su recuperación y el técnico alemán ha confesado que si entra en la convocatoria y dependiendo de cómo vaya el partido, el holandés podrá jugar unos minutos.

FUENTE: FC BARCELONA