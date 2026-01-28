Champions League: XI del FC Barcelona para medirse al Copenhague

Champions League Champions League -  28 de enero de 2026 - 13:49

El técnico alemán Hansi Flick presentó el once inicial del FC Barcelona para enfrentar al Copenhague en la Champions League.

FOTO: FC BARCELONA

Ganar y marcar tantos goles como sea posible será el objetivo del FC Barcelona este miércoles contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou (3:00 P.M) para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados y acceder directamente a los octavos de final de la Champions League.

El equipo entrenado por Hansi Flick ocupa la novena posición, con 13 puntos, empatado con el PSG (6º) y el Newcastle (7º), que se enfrentan entre ellos en la última jornada, y con los mismos puntos que el Chelsea (8º), el Sporting de Portugal (10º), el Manchester City (11º), el Atlético de Madrid (12º) y el Atalanta (13º).

El Barça cuenta con un +5, más que sus perseguidores inmediatos: Sporting (+5), City (+4), Atlético (+3) y Atalanta (+1); pero menos que los equipos que le aventajan en la tabla: Real Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6).

XI DEL FC BARCELONA VS COPENHAGUE - CHAMPIONS LEAGUE

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Lewandowski.

FUENTE: EFE

