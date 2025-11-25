El Olympique Marsella gana al Newcastle sin Michael Amir Murillo

Cuando todo parecía perdido para el Olympique Marsella , sometido por un eficiente Newcastle que saboreaba ya su cuarta victoria en Champions League, emergió Pierre-Emerick Aubameyang para firmar una remontada que mantiene vivas las esperanzas de clasificación de los franceses.

El trotamundos gabonés anotó dos tantos en el inicio del segundo tiempo que doblegaron al los ingleses, que por ahora se mantienen entre los ocho primeros, pero que volvieron a adolecer de sus problemas lejos de Saint James Park.

El acierto de Aubameyang hizo justicia a los esfuerzos de los marselleses, que tras recibir un mazazo en el minuto 6 con el tanto de Bernes, lo intentaron de todas las maneras en el primer tiempo, con cuatro ocasiones de su estrella gabonesa (18, 19, 37 y 40).

Olympique Marsella suma tres puntos

Tuvo que llegar el descanso y cambiar las ideas para que el atacante encontrara el camino del gol. Nada más salir del vestuario consiguió el empate en un buen pase de Bakola y una mala salida del meta inglés Pope, que le permitió encontrar la red en un disparo lejano desde la derecha.

Cuatro minutos más tarde consumaba la remontada con un tanto de olfato en el área, que levantó el entusiasmo en el estadio Velódromo, que ahora ve como su equipo se reengancha a la competición. Despertaron eliminados y se fueron a la cama en la zona de repesca, el objetivo que se habían fijado, ahí donde ya todo es posible.

Tendrán que confirmar todavía, como el Newcastle, que solo ha sumado una victoria fuera de su estadio desde abril pasado, pero que pese a caer en Marsella mantiene un pie entre los ocho mejores. Buscó su cuarta victoria hasta el final, pero el argentino Jerónimo Rulli estuvo atento para no sufrir más daños.