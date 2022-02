 Karim Benzema se siente bien para enfrentar al PSG

Associated Press

El delantero del Real Madrid Karim Benzema , lesionado desde hace tres semanas, aseguró que se siente "mejor", aunque no confirmó que vaya a disputar el martes el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París SG.

"Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y ver si puedo jugar el partido. Me siento bien, pero necesito más sensaciones en el campo", declaró Karim Benzema en la conferencia de prensa oficial previa al duelo.