SL Benfica vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO playoffs de Champions League

SL Benfica y Real Madrid se vuelve a ver las caras tras una última jornada de fase de liga de la UEFA Champions League donde los portugueses ganaron.

SL Benfica vs Real Madrid: Fecha

SL Benfica y Real Madrid se vuelve a ver las caras tras una última jornada de fase de liga de la UEFA Champions League donde los dirigidos por José Mourinho se llevaron el triunfo con un agónico gol de su portero.

Con esa derrota, los merengues perdieron la oportunidad de avanzar directo a los octavos de final, mientras que los portugueses se metieron luego de estar por minutos eliminados de toda opción.

En la Liga lusitana vienen de ganar 2-1 al Santa Clara con los tantos de Vangelis Pavlidis y P. Victor en contra; mientras que los dirigidos por Álvaro Arbeloa ganaron 4-1 a la Real Sociedad con goles de Gonzalo García, Fede Valverde y un doblete de Vinicius Jr.

Fecha, hora y dónde seguir Benfica vs Real Madrid

Fecha: Martes 17 de febrero

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estádio da Luz

