SL Benfica vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO playoffs de Champions League

SL Benfica y Real Madrid se vuelve a ver las caras tras una última jornada de fase de liga de la UEFA Champions League donde los dirigidos por José Mourinho se llevaron el triunfo con un agónico gol de su portero.
En la Liga lusitana vienen de ganar 2-1 al Santa Clara con los tantos de Vangelis Pavlidis y P. Victor en contra; mientras que los dirigidos por Álvaro Arbeloa ganaron 4-1 a la Real Sociedad con goles de Gonzalo García, Fede Valverde y un doblete de Vinicius Jr.
Fecha, hora y dónde seguir Benfica vs Real Madrid
Fecha: Martes 17 de febrero
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Estádio da Luz
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes