SL Benfica vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO playoffs de Champions League FOTO / Real Madrid

SL Benfica y Real Madrid se vuelve a ver las caras tras una última jornada de fase de liga de la UEFA Champions League donde los dirigidos por José Mourinho se llevaron el triunfo con un agónico gol de su portero.

Con esa derrota, los merengues perdieron la oportunidad de avanzar directo a los octavos de final, mientras que los portugueses se metieron luego de estar por minutos eliminados de toda opción.

