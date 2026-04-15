FÚTBOL Champions League -  15 de abril de 2026 - 17:36

Luis Díaz, figura en un "emotivo" partido de Champions League

El extremo colombiano de 29 años de edad Luis Díaz califica de "emotivo" el partido que clasificó al Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League.

Luis Díaz

Luis Díaz, figura en un "emotivo" partido de Champions League

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, calificó el choque ante el Real Madrid tras el que alcanzó las semifinales de la Liga Champions League como "muy emotivo".

Emotivo partido para Luis Díaz

El atacante del conjunto bávaro marcó el 3-3 en los instantes finales del partido. Fue clave para la clasificación de su equipo:

"Fue un partido muy emotivo. Tuvimos mucha posesión y siempre sentimos que podíamos marcar. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. Siempre son una amenaza. Los chicos demostraron una gran fortaleza mental hoy para sobreponerse a los contratiempos. La afición también nos ayudó. Mantuvimos la calma y siempre supimos que nuestro momento llegaría", dijo.

También habló Harry Kane, que afirmó que siempre creyó en las posibilidades del Bayern Múnich:

"Sabemos de la historia del Real Madrid en esta competición. De los jugadores que tiene y de lo que son capaces. Teníamos que ser valientes y ser concentrados. Creíamos mucho en nuestro equipo y sabíamos que si jugábamos de la manera que veníamos jugando, ya lo habíamos hecho mucho antes al final, y hoy lo hemos repetido hoy", explicó.

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