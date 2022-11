Toni Kroos anuncia que se va a retirar en el Real Madrid

Toni Kroos , habló en conferencia de prensa previo al duelo de Champions League ante Celtic y allí anunció que se va a retirar en el Real Madrid, aunque no sabe cuándo.

"Me siento bien físicamente. Sobre mi renovación estoy muy tranquilo. Ni yo se que va a pasar. Me voy a retirar aquí, lo que no se es cuando", dijo el jugador alemán.