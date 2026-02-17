Vinicius Junior llama cobarde a Gianluca Prestianni por supuesto comentario racista

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid que denunció un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

Polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.

