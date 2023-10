Xavi Hernández: "Sufrimos al final, pero esto es la Champions

Palabras del Xavi Hernández

"Han ocurrido muchísimas cosas, dificultades durante el partido, circunstancias muy adversas. La primera parte ha sido bastante buena, por nuestra parte ha venido el gol, hemos debido controlar más en la segunda parte, no ha sido así, hemos sufrido al final, pero esto es la Champions, esto es Europa, estamos viendo resultados de equipos, sobre todo fuera, que cuesta mucho ganar y hoy el equipo hace un esfuerzo extraordinario".

"No hemos hecho nuestro mejor partido, pero es la Champions y cuesta mucho. (lesión de Lewandowski) Tiene un golpe en el tobillo, un golpe muy fuerte, vamos a ver si recuperamos a todo el mundo para el domingo. (salida de Lamine Yamal) Se sentía mal, me dijo que tenia dolor en la barriga, hemos aprovechado un parón para que fuera rápido al vestuario y al volver nos han dicho que no continuaba. Hemos Hecho el cambio por Marcos, ahí hemos sufrido, la expulsión Gavi, pero el equipo se ha dejado el alma, la piel para conseguir tres puntos vitales para nosotros".

"Todo el mundo trabaja, se sacrifica, corre, es un esfuerzo extraordinario el que ha hecho hoy (el equipo), hay que mejorar en el juego, pero esto es la Champions, el campo del Porto y es realmente complicado y son tres puntos de oro que nos llevamos".

FUENTE: AFP