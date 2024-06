Copa América 2024: César Blackman le dedica el triunfo a sus padres

"La dedicatoria especial para mi madre y mi padre ya que en un lapso de menos de cinco años los he perdido a los dos y bueno, un momento muy difícil para mí y gracias a Dios me dio un poquito de alegría esta noche", expresó César Blackman.

Primer gol con la Selección de Panamá

"Fue un momento importante para mí, mi primer gol con la selección, en qué momento, en qué estadio y ahora toca disfrutarlo".

Sorpresa en el once

"Quedé sorprendido, no me lo esperaba la verdad, ya en mí club he jugado allí antes y el profe siempre sale con un "as bajo la manga" con cosas tácticas de él, toca aprovechar la oportunidad".