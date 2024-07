Néstor Lorenzo sobre Panamá: "No hay 5 goles de diferencia" Patrick T. Fallon / AFP

Néstor Lorenzo , entrenador de la selección de Colombia , habló en conferencia de prensa y señaló que no existe una diferencia de 5 goles entre ellos y Panamá, a pesar de golear a los panameños (5-0) en los cuartos de final de la Copa América 2024 con goles de Jhon Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Borja.

"No hay 5 goles de diferencia, no me parece que esa haya sido la diferencia real. En cuanto al juego, Colombia sí se plantó con autoridad, jugó y buscó lo que pudo para encontrar el partido", dijo el DT argentino.