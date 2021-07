Copa Oro 2021: Conoce más sobre los rivales de Panamá

Catar:

Es la selección número 58 en el ranking FIFA.

El organizador de la próxima Copa Mundial FIFA en el 2022 debutará en la Copa Oro de la Concacaf como invitado. Catar es el actual Campeón de la Copa de Asia.

Será el segundo equipo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en jugar la Copa Oro, anteriormente lo hizo República de Corea en 2000 (Fase de Grupos) y 2002 (3er lugar).

La selección catarí fue invitada a disputar la Copa América 2019 donde terminó con marca de tres partidos jugados sin victorias, un empate y dos derrotas, dos goles a favor y cinco goles en contra.

Jugadores a seguir:

Almoez Ali: Fue el máximo anotador en la Copa Asia con 9 goles, y en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 ha anotado seis goles.

Hasan Al Haydos: Forma parte de la selección de Catar desde 2009 y tiene 132 partidos y ha anotado 28 goles. Es el actual capitán de Catar, fue el máximo goleador y el jugador con más partidos en las Eliminatorias AFC a la Copa Mundial FIFA Rusia 2018 (9 goles en 17 apariciones).

Saad Al Sheeb: Campeón de la Copa del Golfo 2014 y fue el guardameta titular de Catar en la Copa de Asia 2019. Jugó los 7 partidos y sólo encajó 1 gol en la Final vs. Japón.

Akram Afif: Campeón de Asia en 2019 con Catar, y participó en los 3 goles en la Final disputada en Abu Dhabi vs. Japón (1 gol y 2 asistencias). Junto a Abdelkarim Hassan fueron los goleadores en la Copa de Naciones del Golfo Qatar 2022 (3). Además, anotó 4 goles en las clasificatorias de AFC al Mundial FIFA 2022.

Director técnico:

Félix Sánchez Bas (ESP), 45 años. Es el entrenador de Catar desde Julio de 2017, campeón de la Copa Asiática 2019. Récord: PJ-55 PG-30 PE-8 PP-17. Ha sido entrenador de las selecciones juveniles de Catar entre 2013 y 2017 (Sub 19, Sub 20 y Sub 23).

Honduras:

Es la selección número 67 en el ranking FIFA.

Esta será la participación número 15 en la Copa Oro para los catrachos.

Honduras fue subcampeón en 1991, perdiendo la final en penales vs Estados Unidos. Tercer lugar en 2005. 2009, 2011 y 2013* La Concacaf otorgó el tercer lugar en esas ediciones a los perdedores en semifinales.

Récord en Copa Oro: PJ-51 PG-20 PE-8 PP-23 (GF-76 GC-64). 44.4% de efectividad.

Goleadores en Copa Oro: Carlos Pavón con 9 goles: 1998 (1), 2000 (3) y 2005 (5). Carlo Costly (8), Eduardo Bennett (7).

Jugadores con más participaciones en Copa Oro: Maynor Figueroa (19 partidos) Oscar Boniek García (18 ).

Triunfo con más goles en Copa Oro: 1-7 a Granada el 10 de junio del 2011 en el FIU Stadium de Miami. (Goles: Clive Murray; Jerry Bengtson x2, Carlo Costly x3, Walter Martínez y Alfredo Mejía).

Jugadores a seguir:

Alberth Elis: Jugará por tercera vez en la Copa Oro, antes lo hizo en 2017 (4 partidos) y 2019 (3 juegos). Elis fue el jugador de Honduras con más situaciones de gol en la Concacaf Nations League (13 remates) y aportó (2) asistencias, marcó un gol en el partido por el 3° lugar en CNL vs. Costa Rica.

Jerry Bengtson: Será su segunda participación desde el 2011 cuando anotó tres goles en cinco partidos cuando Honduras fue eliminado en semifinales por México. Bengtson anotó 23 goles en la Liga de Honduras en la temporada 2020-21.

Michaell Chirinos: Tercera participación en Copa Oro (2017, 2019 y 2021). Tuvo 1 asistencia en 2019. Chirinos fue el ganador del Balón de Oro en la Liga Concacaf Scotiabank 2017.

Director técnico:

Fabián Coito (URU), 54 años. Es el entrenador de Honduras desde febrero de 2019. Tiene marca de PJ-19 PG-7 PE-6 PP-6 (GF-30 GC-25). 47.4% de efectividad. Obtuvo la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y logró el 3° puesto en la CONCACAF Nations League 2019/20.

Su récord en Copa Oro: J-3 G-1 E-0 P-2 (33.3% de efectividad). Juegos: Jamaica 3-2 Honduras, Honduras 0-1 Curazao y Honduras 4-0 El Salvador.

Granada:

Es la selección número 160 en el ranking FIFA.

Esta será la tercera participación en la Copa Oro para Granada.

Récord en Copa Oro: PJ-6 PG-0 PE-0 PP-6 (GF-1 GC-25).

Resultados: 0-4 vs. Estados Unidos, 2-0 vs. Haití y 4-0 vs. Honduras (2009), y 4-0 vs. Jamaica, 1-7 vs. Honduras y 4-0 vs. Guatemala (2011).

Goles en Copa Oro: Clive Murray (1).

Jugadores con más partidos en Copa Oro: Anthony Modeste es el único que ha jugado seis partidos, Ricky Charles, Delroy Facey, Marcus Julien y Shane Rennie (5 juegos).

Jugadores a seguir:

Jamal Ray Charles: Máximo goleador en la Concacaf Nations League 2019/20 (seis goles en cinco partidos). Marcó dos goles en cuatro partidos en CNLQ 2018-19 y ha anotado 10 goles en 17 partidos con Granada. Ha jugado con los equipos Vida, Real España y Real Sociedad en Honduras.

Alexander McQueen: Es un mediocampista nacido en Londres (ENG) jugó 8 partidos en (CNLQ, CNL, Eliminatorias Concacaf y Amistosos).

Tyrone Sterling: El defensa de 33 años es el más experimentado de Granada. Sterling nació en Bromley (ENG) y desarrolló toda su carrera futbolística en las categorías de ascenso de Inglaterra.

Director técnico:

Michael Findlay (CAN), 57 años. Es el entrenador de Granada desde enero de 2021. Tiene una marca de PJ-4 PG-1 PE-0 PP-3 (GF-2 GC-5). Fue entrenador interino de Canadá desde septiembre de 2016 a junio de 2017 y segundo entrenador del Sub-23 de Canadá en 2015.

Todos los partidos de la selección de Panamá en la Copa Oro 2021 los podrás ver por RPC Canal 4 y a través de Medcom Go.