Copa Oro 2021: "Reaccioné de una forma incorrecta y le pedí disculpas", Cummings sobre Richard Peralta

"Yo creo que Richard Peralta es un excelente jugador. Yo en la última jugada del partido creo que reaccioné de una forma incorrecta con él, ya le pedí disculpas en el camerino pero era calor del partido. Se lo dije sin ninguna mala intención, pero así se juegan los partidos, creo que tenemos que jugarlo con esa actitud, con esas ganas y Panamá tiene que hacerlo así, cada partido que se juega como si fuera una final", señaló el defensor del Always Ready de Bolivia, quien tuvo una actuación clave en este encuentro.

Tomando el liderato que conlleva tener la cinta de capitán en la selección de Panamá, Cummings también asumió la responsabilidad de errores defensivos que se dieron durante el duelo ante los cataríes en el debut en la Copa Oro 2021.

"El fútbol es de 11 jugadores, si el equipo pierde, perdemos todos, si el equipo gana, ganamos todos. Independientemente de lo que haya pasado individualmente, yo creo que estoy involucrado ahí porque soy el capitán y tengo que manejar la línea defensiva, manejar al equipo, soy el primer culpable si la gente quiere llamarlo así, pero más que buscar culpables creo que hay que reconocer el gran esfuerzo que se hizo hoy", manifestó el zaguero de 29 años.

Panamá le remontó en tres ocasiones a Catar en un intenso segundo tiempo disputado en el BBVA Stadium de Houston, Texas, luego de que el primer tiempo terminara sin goles. Sobre esto, Cummings indicó que "La línea defensiva hoy no estuvo compacta pero hicimos un buen trabajo. No sé si soy mediocre o qué pero creo que remontarle tres veces al rival es como sacar un triunfo, es difícil hacer eso, hoy se vio la reacción, se vio la actitud, pero sabemos que tenemos que ser un equipo de acción y no de reacción".

La selección panameña sufrió varias bajas previo al inicio del torneo de Concacaf y la línea defensiva fue una de las más afectadas con la lesión de Andrés Andrade, quien venía siendo el otro central titular junto a Harold Cummings, además del contagio de COVID-19 del lateral derecho, Michael Amir Murillo.

Ahora los dirigidos por Thomas Christiansen se enfrentan el sábado 17 de julio a Honduras, que venció 4-0 a Granada y está liderando el Grupo D tras jugarse la primera jornada.

"Nos toca el sábado un partido difícil ante Honduras, va a ser un partido de eliminatoria. Panamá contra ellos se lo juega todo, así que tenemos que afrontarlo y ver cómo podemos hacerles daño", finalizó Harold Cummings.