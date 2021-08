Gumercindo Batista, árbitro seleccionado para Mundial de Fútbol Playa

Con 10 años de experiencia en la modalidad de fútbol playa, Batista reconoció que “jamás” pensó que estaría a la puerta de representar a Panamá por tercera ocasión en un Mundial de la FIFA.

“Las cosas llegan porque uno trabaja, pero nunca pensé llegar tan lejos”, dijo Batista.

El silbante panameño tiene programado viajar este jueves rumbo a Moscú para proceder con los últimos detalles previo al inicio de la competición.

“Primero que todo, tengo que darle las gracias a Dios. Uno se siente contento cuando recibe esta clase de noticias. Me siento muy motivado por estar en un tercer Mundial y agradecido más que todo”, destacó.

Batista es uno de tres árbitros que estarán representando al área de Concacaf en la Copa Mundial en Rusia.

Junto al panameño, están el dominicano Juan Andrés Ángeles y el salvadoreño Gonzalo Carballo.

“Es muy gratificante poder ser uno de los participantes de nuestra confederación”, dijo Batista sobre la designación por parte de la Concacaf.

“Después del Mundial de Paraguay, que te vuelvan a nominar como uno de los mejores de Concacaf, me pone muy contento”, indicó.

Sobre la preparación para Rusia, explicó que ya superó las pruebas físicas que exigen los organizadores antes de viajar y que tomó los cursos virtuales que manda la FIFA para llegar preparado de la mejor manera a la capital rusa.

Una vez en Moscú, Batista mencionó que tendrá que realizar más pruebas físicas previo al inicio del Mundial, que está programado a jugarse del 19 de agosto al 19 de septiembre en el Complejo Olímpico Luzhnikí.

Batista viene de pitar en su quinto Premundial de Fútbol Playa de la Concacaf el pasado mes de mayo, en un torneo que se realizó en Costa Rica, y que terminó con la clasificación de Estados Unidos y El Salvador como representantes del área.

En cuanto a su futuro en la disciplina de fútbol playa, no escondió el hecho que a su edad podría tratarse de su último Mundial como árbitro.

“Lo he pensado y lo he conversado bastante. Ya después de un tercer Mundial, las pruebas físicas son cada vez más exigentes y este puede ser el mejor momento para decir hasta aquí llegué. Puede ser que me esté adelantando, pero creo que es lo más coherente”, confesó

FUENTE: FE