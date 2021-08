Lionel Messi, feliz e ilusionado en su presentación con PSG

“Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, fue muy duro, son muchos años, y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero no más llegar acá, la felicidad es enorme. Estoy con muchas ganas”, fueron las primeras palabras de Messi, en una conferencia de prensa junto a Al-Khelaifi.

Présentation de Léo Messi en direct du Parc des Princes

Messi será el jugador del PSG con el mejor salario, según reportes de la prensa internacional.

"Vengo de más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico. Tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenar bien, y cuando esté preparado empezar a jugar. No puedo decir una fecha". agregó sobre cuándo debutaría.

“Vengo con más ganas que nunca. Mi objetivo y sueño es levantar otra Champions y creo que caí en el lugar ideal para tener más chances y conseguirlo”, sostuvo Messi sobre la Champions League

¿Por qué el cambio al PSG?

“Una de las causas fueron el vestuario. Neymar, Di María, Paredes. Eso hizo mucho para elegir este lugar”, dijo Messi.

Para Messi, el PSG es un equipo ambicioso, y fue una de las razones para llegar al equipo de París, debido a sus ganas de seguir ganando títulos.

"No tengo duda que el PSG tiene los mismos objetivos de ganar, ganar, y seguir siendo más grandes como club", aclaró Lionel Messi.

En tanto, sobre ganar o no una Champions, Messi respondió muy claro:

"No es fácil. A veces puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Es fútbol. Los pequeños detalles te pueden dejar fuera. Sabemos lo difícil que es la Champions, acá en París también lo saben, estuvo muy cerca recientemente y no lo pudo conseguir. Hay que tener un grupo unido y fuerte".

Lionel Messi se mostró muy feliz, tranquilo, e ilusionado con esta nueva experiencia en París, tras dos décadas en Barcelona.