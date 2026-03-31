Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy martes 31 de marzo en el cierre de la ronda regular del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.
Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026
- Coclé vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
- Colón vs Daríen en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Chiriquí Occidente vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Veraguas vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.