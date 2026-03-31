BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  31 de marzo de 2026 - 00:21

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy martes 31 de marzo en el cierre de la ronda regular del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

Repasa los partidos que hay para hoy martes 31 de marzo en el cierre de la ronda regular del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Los equipos en esta penúltima jornada buscan ubicarse entre los primeros ocho lugares para avanzar a la ronda de ocho, mientras esperan los resultados de los encuentros reprogramados para el día miércoles 1 abril.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Coclé vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Daríen en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Veraguas vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 30 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Colón gana a Este con dominio monticular de Manuel Campos

Béisbol Mayor 2026: Veraguas se niega a jugar vs Chiriquí en protesta por sanciones

Recomendadas

Últimas noticias