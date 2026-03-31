Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy martes 31 de marzo en el cierre de la ronda regular del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 .

Los equipos en esta penúltima jornada buscan ubicarse entre los primeros ocho lugares para avanzar a la ronda de ocho, mientras esperan los resultados de los encuentros reprogramados para el día miércoles 1 abril.