Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 30 de marzo

La emoción no se detiene en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que vivió este lunes 30 de marzo una jornada clave en la recta final de la ronda regular, con varios equipos peleando su clasificación a la Ronda de Ocho.
Darién dio un paso importante al doblegar a Panamá Metro en por 4-1 en casa.
Resultados de hoy en el Béisbol Mayor 2026
- Coclé 10 - 2 Panamá Oeste
- Herrera 4 -10 Bocas del Toro
- Colón 10 - 2 Panamá Este
- Chiriquí 6 - 4 Veraguas
- Panamá Metro 1 - 4 Darién
- Los Santos 7 - 4 Chiriquí Occidente