BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  30 de marzo de 2026 - 23:54

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 30 de marzo

Repasa los resultados del lunes 30 de marzo del Béisbol Mayor 2026 en las últimas fechas de la ronda regular.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 30 de marzo
Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 30 de marzoFOTO / FEDEBEIS

La emoción no se detiene en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que vivió este lunes 30 de marzo una jornada clave en la recta final de la ronda regular, con varios equipos peleando su clasificación a la Ronda de Ocho.

Coclé y Colón lograron contundentes victorias sobre Panamá Oeste y Panamá Este respectivamente tras ganar 10-2.

Darién dio un paso importante al doblegar a Panamá Metro en por 4-1 en casa.

Resultados de hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Coclé 10 - 2 Panamá Oeste
  • Herrera 4 -10 Bocas del Toro
  • Colón 10 - 2 Panamá Este
  • Chiriquí 6 - 4 Veraguas
  • Panamá Metro 1 - 4 Darién
  • Los Santos 7 - 4 Chiriquí Occidente
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