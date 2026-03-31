FUTBOL Copa Mundial de Fútbol  -  31 de marzo de 2026 - 19:21

República Democrática del Congo logró el penúltimo cupo al Mundial 2026

La selección de República Democrática del Congo conquistó el penúltimo cupo a la Copa Mundial 2026.

República Democrática del Congo logró el penúltimo cupo al Mundial 2026

República Democrática del Congo logró el penúltimo cupo al Mundial 2026

Foto: EFE/Francisco Guasco

La selección de la República Democrática del Congo obtuvo este martes el penúltimo cupo libre al Mundial 2026 al vencer en tiempo extra por 1-0 a la de Jamaica en la final de la repesca intercontinental jugada en el estadio Akron de la ciudad mexicana de Zapopan.

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El tanto de los africanos llegó en el minuto 100 por intermedio del zaguero del Burnley inglés Axel Tuanzebe, luego de un tiempo reglamentario sin goles.

Grupo complicado para Congo en el Mundial 2026

Los congoleños integrarán así el grupo K, en el que se enfrentarán con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

La única participación de la República Democrática del Congo en Mundiales data de Alemania 1974, cuando el país era denominado oficialmente como Zaire.

Más temprano, las selecciones de Suecia, República Checa, Turquía y Bosnia-Herzegovina sacaron boleto para la cita norteamericana al eliminar a Polonia, Dinamarca, Kosovo e Italia.

El último pase lo definirán los combinados de Bolivia e Irak, en partido que se jugará en el estadio BBVA en Monterrey (México).

FUENTE: EFE

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