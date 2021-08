Michael Jordan, uno de los grandes beneficiados con Messi en el PSG

Con la llegada de Messi, quien según reportes ha marcado números altísimos en venta de camisetas, tanto en la tienda oficial, como en página web, es Jordan uno de los empresarios que se benefició indirectamente de la salida del astro argentino en Barcelona.

En números aproximados, si se vende un millón de camisetas, la marca asociada de Jordan alcanzaría los 9,5 millones de dólares en recaudación.

LA MARCA, EL GRAN BENEFICIADO

El dinero obtenido por la venta de camisetas no va dirigido a las arcas del club, sino que van dirigido a las marcas de indumentaria: “En este caso el beneficiado es Nike y no el PSG. En la sociedad se ha instaurado que las grandes estrellas de fútbol son capaces de amortizar sus fichajes en tan solo una semana, e incluso en un día, pero nada más lejos de la realidad, los clubes o no perciben absolutamente nada de la venta de sus camisetas con estos traspasos o solo perciben una cantidad (un 10% aproximadamente) cuando el volumen de ventas es muy elevado”, explicó Toni Roca, experto en derecho deportivo y director del Sports Law Institute, al sitio español AS.

CIFRAS REALES

En tanto, una fuente que conoce la situación de venta de camisetas en el PSG, le aseguró a Infobae que no es cierto se vendieran más de 800 mil camisetas en los primeros días con el nombre de Lionel Messi, ya que no es posible por la producción de la misma, algo que no estaban listos, por la inesperada salida del astro argentino de Barcelona.

Aunque sí podrían ser números históricos, superando la llegada de Neymar Jr en algún momento, no sería la cifra actual con la que cuenta el PSG.