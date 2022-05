Pep Guardiola no puede hablar sobre Erling Haaland

"El Borussia Dortmund y el Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté totalmente concluido", respondió en una rueda de prensa Pep Guardiola sobre el traspaso del noruego Erling Haaland , antes del partido aplazado de la 33ª jornada de Premier League, el miércoles en Wolverhampton.

"No puedo decir nada. Lo siento. Tendremos tiempo de hablar de ello" más adelante, añadió, precisando bien que no es que no quisiera hablar, sino que no podía.