Rio Ferdinand pide a Solskjaer que abandone el banquillo del United

"Es el momento de pasar el relevo". El mítico defensa del Manchester United Rio Ferdinand pidió a su antiguo compañero Ole Gunnar Solskjaer que abandone el banquillo porque el equipo "no tiene ninguna identidad de juego".

"Hoy no creo que tengamos el nivel para ganar el campeonato", declaró el antiguo internacional inglés en su podcast 'Vibe with Five'.