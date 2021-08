Triste noticia: Muere el hijo de Michael Ballack en un accidente 

Según la cadena portuguesa TVI24, Emilio Ballack fue víctima de un brutal choque en en un terreno cercano a la casa de su padre y las autoridades no pudieron hacer nada por su vida. El cuerpo del joven fue transportado a los servicios de Medicina Legal del Hospital do Litoral Alentejano (HLA), en Santiago do Cacém.

Al lugar de los hechos acudieron un total de 12 operativos apoyados por seis vehículos, entre los que se encontraba el vehículo médico de emergencia y reanimación del HLA (VMER) que nada pudo hacer por la vida de Emilio.

El Chelsea manifestó sus mensajes de condolencias a Michael Ballack y su familia tras conocer la lamentable noticia.