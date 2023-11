Mundial Sub-17: Conoce a Juriel Nereida, capitán de Panamá

El defensor del Árabe Unido de Colón siempre contagia con su energía a la hora de defender.

Admirador del juego y actitud del difunto Amílcar Henríquez, Nereida es otro de los que ha estado presente desde el día uno que se formó la base de la Sub-17 de Panamá.

Fuerte a la hora de defender, Nereida también ya tuvo la oportunidad de debutar en la máxima división de la Liga Panameña de Fútbol con el Expreso Azul.

Aquí le dejamos una serie de preguntas con el estudiante del Instituto de Marina Mercante Ocupacional de Colón.

¿A qué edad empezaste a jugar fútbol?

A los 5 años, gracias a mis padres, ya que en mi familia hay muchos futbolistas y desde el primer día me ha gustado mucho este deporte.

Primer equipo

Deportivo Árabe Unido, gracias a un primo mío que se llama Angel Patrick, que también jugó en la selección y en el Árabe y eso me inspiró.

¿La persona más influyente en tu vida?

"Siempre serán mis padres, Juriel y Zulkaris, ellos son los que siempre andan apoyándome, regañándome, impulsándome a hacer las cosas bien."

¿Materia favorita en la escuela?

Ciencias náuticas

¿Jugador favorito nacional?

"Harold Cummings y también anteriormente tenía un jugador que me gustaba mucho su actitud y liderazgo en el difunto Amílcar Henríquez."

¿Jugador favorito internacional?

Cristiano Ronaldo

¿Qué le dirías a un niño que sueña con estar en un Mundial?

"Que ponga a Dios por delante en su vida y que se trace metas y que jamás piense que no lo puede lograr, que trabaje fuerte porque nadie le va a regalar nada", mencionó.

El mejor consejo que te han dado

"Que siempre tenga a Dios por delante, mientras tengas a Dios, lo tienes todo."

¿Te has puesto a pensar en el momento cuando suene el himno en el Mundial?

"Es un momento que siempre en la noche me lo imagino, un momento por el cual he luchado mucho y he soñado mucho porque es el sueño de todo futbolista el poder jugar una Copa del Mundo y la verdad es que estoy muy ansioso por llegar a ese momento", finalizó el colonense.