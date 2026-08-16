José Luis Rodríguez y FC Juárez caen goleados ante Rayados de Monterrey en Liga MX

Los Bravos del FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez fueron derrotados este sábado en su visita a Rayados de Monterrey con marcador de 6-1 en partido por la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Rayados se fue arriba en el marcador con goles de Luca Orellano al 6’, Diego Rossi al 15’ y Hugo Cuypers al 29’.

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Óscar Estupiñán descontó el marcador para los Bravos al minuto 32 luego de un buen pase filtrado de José Luis Rodríguez que el colombiano definió de primera intención con pierna zurda dentro del área.

Los regiomontanos incrementaron su ventaja con goles de Orbelín Pineda al 45+3’, Lucas Ocampos al 62’ y Jorge Rodríguez al 90+2’.

Acción panameña con José Luis Rodríguez

El jugador panameño de 28 años de edad José Luis Rodríguez vio acción como titular en el duro encuentro, jugando todo el partido en la ciudad de Guadalupe.

Los Bravos enfrentarán al Club América en su próximo partido, que será el viernes 21 de agosto a partir de las 9:00 pm en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FUENTE: FC Juárez