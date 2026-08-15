MLS: Mijahir Jiménez y New York Red Bulls caen en Atlanta

El New York Red Bulls de Mijahir Jiménez tomaron la delantera rápidamente, pero no pudo mantenerla, ya que el Atlanta United FC remontó para lograr una victoria por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium por jornada de la MLS.

Emil Forsberg anotó su tercer gol de la temporada, culminando una asistencia perfectamente medida de Adri Mehmeti en el minuto cinco del partido.

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Atlanta logró marcar dos goles en los últimos minutos para conseguir los tres puntos en casa.

Acción panameña con Mijahir Jiménez

El delantero panameño de 19 años de edad Mijahir Jiménez fue titular y disputó 72' minutos del partido, saliendo de la cancha para darle paso a Jorge Ruvalcaba.

El RBNY regresará al Sports Illustrated Stadium para una serie de tres partidos en casa, que comenzará con un enfrentamiento contra el Nashville SC el miércoles 19 de agosto.

FUENTE: NY Red Bulls