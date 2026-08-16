Serie del Caribe Kids 2026: Federales de Chiriquí disputarán semifinales tras suspensión por mal clima

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), a través de la Dirección del Torneo de la Serie Del Caribe Kids 2026 , informa la reestructuración del calendario de juegos correspondiente a la última jornada de competencia.

Como parte de los ajustes realizados, queda eliminado el partido por el tercer lugar.

La jornada iniciará a las 2:00 p. m. (hora de Nayarit) con el partido de semifinal. El equipo ganador de este encuentro avanzará a la Gran Final, donde enfrentará a República Dominicana por el campeonato de la SDC Kids.

La CBPC agradece a las delegaciones participantes, jugadores, cuerpo técnico, familiares, aficionados y medios de comunicación por su comprensión y colaboración ante los ajustes realizados en la programación.

Nuevo formato de la jornada final de la Serie del Caribe Kids 2026

4:00 p. m. – Semifinal Federales de Chiriquí vs México Verde

8:00 p. m. Gran Final – República Dominicana vs. ganador de la semifinal

FUENTE: Béisbol Caribe