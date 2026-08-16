BÉISBOL Béisbol -  16 de agosto de 2026 - 07:50

Serie del Caribe Kids 2026: Federales de Chiriquí disputarán semifinales tras suspensión por mal clima

Panamá (Federales de Chiriquí) vs México Verde ha siso reprogramado para este domingo 16 de agosto en semifinal de la Serie del Caribe Kids 2026.

Serie del Caribe Kids 2026: Federales de Chiriquí disputarán semifinales tras suspensión por mal clima

Serie del Caribe Kids 2026: Federales de Chiriquí disputarán semifinales tras suspensión por mal clima

FOTO: BEISBOL CARIBE

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), a través de la Dirección del Torneo de la Serie Del Caribe Kids 2026, informa la reestructuración del calendario de juegos correspondiente a la última jornada de competencia.

Como parte de los ajustes realizados, queda eliminado el partido por el tercer lugar.

La jornada iniciará a las 2:00 p. m. (hora de Nayarit) con el partido de semifinal. El equipo ganador de este encuentro avanzará a la Gran Final, donde enfrentará a República Dominicana por el campeonato de la SDC Kids.

La CBPC agradece a las delegaciones participantes, jugadores, cuerpo técnico, familiares, aficionados y medios de comunicación por su comprensión y colaboración ante los ajustes realizados en la programación.

Nuevo formato de la jornada final de la Serie del Caribe Kids 2026

4:00 p. m. – Semifinal Federales de Chiriquí vs México Verde

8:00 p. m. Gran Final – República Dominicana vs. ganador de la semifinal

FUENTE: Béisbol Caribe

En esta nota:
Seguir leyendo

Serie del Caribe Kids 2026: Noah Araúz conquistó el título de bateo

Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy sábado 15 de agosto en semifinales

Serie del Caribe Kids 2026: Tabla de posiciones tras la última jornada

Recomendadas

Últimas noticias