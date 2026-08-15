LPF: El CD Universitario y Unión Coclé empataron en Derbi por la Jornada 4

El CD Universitario y Unión Coclé empataron 1-1 en el "Derbi Coclesano" en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En los primeros minutos del partido, Unión Coclé tomó la iniciativa, con la posesión de la pelota, con Erick Moreno ganando en la mitad de la cancha y buscando generar peligro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los locales se defendieron bien y a a partir del primer cuarto de hora tomaron la pelota, con ataques por bandas y mayormente con Uziel Maltez con salidas limpias.

Sobre los 20' minutos de partido, José Bernal y Rolando Herrera generando peligro con jugadas individuales, pero sin lograr poner números en el marcador.

La respuesta de la visita llegó al 34', con un tiro al arco Mario Carmona de pierna derecha, pero que llegó de frente a las manos del argentino Gian Franco Cao.

Sobre el 43' Rolando Herrera con su pierna izquierda remató después de quitarse rivales, pero Juan Gómez tapó bien en el fondo para evitar la caída de su arco.

Empate con goles en LPF

Sobre el 52', el CD Universitario la tuvo con José Bernal, que recibió pase dentro del área, pero no pudo sacar remate cómodo a pesar de la finta que dejó a un rival en el camino.

Al 57' nuevamente Bernal, pero esta vez remató de pierna derecha tras jugada a balón detenido, pero el tiro pasó a un lado del arco de Unión Coclé.

La visita tomó la ventaja con definición del mediocampista y capitán Mario Carmona al minuto 64' del partido, con asistencia del recién ingresado Amrafel Gallardo.

Los locales respondieron de inmediato y al 67' Juan Díaz de cabeza puso el empate, aprovechando el tiro libre cobrado por el chiricano José Bernal.

Ambos oncenos lo intentaron de distintas maneras, pero no fue suficiente para ganar el partido y reparten puntos en la J4 del Apertura 2026, resultado que pone a Unión Coclé con 4 puntos y al CD Universitario con tan solo 2 unidades.